НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Происшествия
18:03 21 Февраля 2020 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

С поезда «Киев – Москва» сняли китаянку с температурой и всех пассажиров вагона

Ее направили в инфекционную больницу, чтобы проверить на коронавирус. На карантин также отправили пассажиров, которые ехали с ней в одном вагоне.

В Брянской области России с поезда «Киев – Москва» сняли китаянку с высокой температурой. Ее направили в инфекционную больницу, чтобы проверить на коронавирус. На карантин также отправили пассажиров, которые ехали с ней в одном вагоне, в частности, украинцев.

Как сообщает «Укрзализныця», пассажирку с симптомами респираторного заболевания обнаружили во время таможенно-пограничного контроля на станции Суземка.

«Вагон поезда, в котором путешествовала китаянка, было отцеплен на станции Брянск», – говорится в сообщении.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, в вагоне во время пограничного контроля, кроме китаянки, были 13 украинцев – 11 пассажиров и двое проводников, шесть россиян, один гражданин Канады и один гражданин Узбекистана.

Украинские пограничники отмечают, что китаянка прибыла в Киев из Минска самолетом.

Источник:
Тэги: поезда, коронавирус

Новости по теме

Обстановка в Новых Санжарах стабилизируется, протестующие разошлись

По всему периметру медцентр патрулируют полицейские.

Коронавирус убил в Китае еще 118 человек

В Китае число жертв нового коронавируса, от которого удалось спасти украинских граждан, возросло до 2236.

Старые грабли в Новых Санжарах

То, что Украина не бросила своих граждан в охваченном вирусе Ухане – хорошо. То, что поступила непрозрачно – плохо.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы