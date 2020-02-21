С поезда «Киев – Москва» сняли китаянку с температурой и всех пассажиров вагона
Ее направили в инфекционную больницу, чтобы проверить на коронавирус. На карантин также отправили пассажиров, которые ехали с ней в одном вагоне.
В Брянской области России с поезда «Киев – Москва» сняли китаянку с высокой температурой. Ее направили в инфекционную больницу, чтобы проверить на коронавирус. На карантин также отправили пассажиров, которые ехали с ней в одном вагоне, в частности, украинцев.
Как сообщает «Укрзализныця», пассажирку с симптомами респираторного заболевания обнаружили во время таможенно-пограничного контроля на станции Суземка.
«Вагон поезда, в котором путешествовала китаянка, было отцеплен на станции Брянск», – говорится в сообщении.
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, в вагоне во время пограничного контроля, кроме китаянки, были 13 украинцев – 11 пассажиров и двое проводников, шесть россиян, один гражданин Канады и один гражданин Узбекистана.
Украинские пограничники отмечают, что китаянка прибыла в Киев из Минска самолетом.
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