В Аргентине расследуют дело о государственной слежке за Месси

Аргентинский федеральный судья Родольфо Каникоба Коррал начал расследование: не был ли Лионель Месси жертвой слежки со стороны правительства Маурисио Макри?

Родольфо Каникоба и Лионель Месси



Имя капитана «Барселоны» появилось в списке из более чем 60 человек, которые были включены в базу данных Аргентинской налоговой службы (AFIP) и Национального управления по миграции страны, сообщает Marca.

За Месси следили якобы в связи с «панамским досье».

Также среди персон, предположительно являвшихся объектами незаконной слежки предыдущего правительства Аргентины, значатся судьи, губернаторы, деятели шоу-бизнеса и бизнесмены.

Судья намерен установить, были ли запросы со стороны государственных служб законными. По его мнению, получение информации, в том числе о выездах из страны, не было обоснованным.

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