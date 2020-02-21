В России судили экс-чемпиона мира по армрестлингу за избиение жены

Спартак Золоев обвинен в избиении бывшей жены Вандалы Джиоевой. Суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

Летом 2019 года Золоев подкараулил бывшую жену около ее дома и спросил, не хочет ли она к нему вернуться. Услышав отказ, он напал на нее и стал бить.

«Он много раз меня бил, но в этот раз у человека была задача просто убить», – рассказывала пострадавшая.

По ее словам, Золоев сломал ей челюсть и ключицу, бил ногами по голове. После нападения она неделю пролежала в коме.

Следственный комитет возбудил против Золоева уголовное дело по части 1 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Советский районный суд Владикавказа приговорил его к шести годам колонии строгого режима.

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