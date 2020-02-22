Американский дипломат Стивен Пайфер: импичмент — скандал Трампа, но не Украины

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер полагает, что Украина является не более чем жертвой скандала, разгоревшегося вокруг Дональда Трампа и его попыток оказать давление на Владимира Зеленского.

Об этом Пайфер заявил в интервью журналу НВ, отвечая на вопрос о том, как отразится скандал на отношениях Украины и США.

«Прежде всего я назвал бы это скандалом Трампа, и только. В моем представлении Украина — жертва произошедшего, — подчеркнул дипломат. — На вашем месте мог быть Парагвай, Камбоджа, любая другая страна, это точно не вина Украины».

Пайфер убежден, что «существует много направлений, в которых у США и Украины есть и будут общие цели и интересы».

«Страны точно преодолеют драму импичмента», — прогнозирует он.

Бывший посол также поделился мнением, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда «в последние полгода проделали хорошую работу и придерживаются очень правильной линии в отношениях с США».

«С другой стороны, Украина не инициировала расследование по Джо Байдену, как того хотел Трамп, и это тоже очень важно, поскольку позволило сохранить отношения с обеими партиями в Конгрессе США и не создало причин для недовольства демократов», — напомнил Пайфер.

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