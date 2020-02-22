Оржель анонсировал рекордное снижение цены на газ в Украине

Уже летом цена может снизиться до 80 долларов за тысячу кубометров.

Министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель заявил, что цены на газ этим летом могут снизиться до 80 долларов за тысячу кубометров.

Об этом Оржель заявил на презентации доработанного проекта Концепции «зеленого» энергетического перехода к 2050 год.

«Мы ожидаем, что этим летом цена на газ будет на уровне 80 долларов. Это означает, что будет очень трудно принимать решение инвестировать в добычу. Хотя все говорят, что как раз в этом падении рынка нужно вкладывать деньги. Вместе с тем, многие компаний сейчас заморозили свои инвестиционные проекты последующей добычи», – отметил Оржель.

Вдобавок к этому, он подчеркнул, что на рынке электроэнергии финансовая модель при таких ценах полностью меняется, делая более привлекательной генерацию электричества из газа.

По словам министра, у нас цена за тонну угля должна быть меньше, нежели 1100 грн. Подчеркнув, что газ – это реальный конкурент тонны угля. «Тысяча кубических метров газа – это конкурент, и он ставит совсем другие ценовые сигналы».

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