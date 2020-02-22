На нардепа впервые завели дело за кнопкодавство
Народный депутат Владислав Поляк, внефракционный мажоритарщик от Закарпатской области, может стать первым парламентарием, кто пойдет под суд из-за кнопкодавства.
Офис генерального прокурора уже начал расследование о не персональном голосовании депутата.
Следствие возьмет на себя центральный аппарат Государственного бюро расследований. Это будет первое дело такого рода после внесения правок в Уголовный кодекс, касающихся депутатов.
Уголовное производство было открыто после публикации видео в СМИ с заседания Верховной Рады. Двойное голосование со стороны депутата (за себя и за соседа-нардепа) было зафиксировано на заседании 21 февраля при регистрации парламентариев и во время голосования по земельным вопросам.
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