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Главная » Украина » Политика
10:23 22 Февраля 2020 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

На нардепа впервые завели дело за кнопкодавство

Народный депутат Владислав Поляк, внефракционный мажоритарщик от Закарпатской области, может стать первым парламентарием, кто пойдет под суд из-за кнопкодавства.

Офис генерального прокурора уже начал расследование о не персональном голосовании депутата.

Следствие возьмет на себя центральный аппарат Государственного бюро расследований. Это будет первое дело такого рода после внесения правок в Уголовный кодекс, касающихся депутатов.

Уголовное производство было открыто после публикации видео в СМИ с заседания Верховной Рады. Двойное голосование со стороны депутата (за себя и за соседа-нардепа) было зафиксировано на заседании 21 февраля при регистрации парламентариев и во время голосования по земельным вопросам.

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Тэги: нардеп

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