Последствия новой миграционной политики Великобритании для Украины

В британских СМИ муссируется тема ужесточения миграционного режима после завершения переходного периода и окончательного выхода Соединенного Королевства из Евросоюза к началу 2021 года.

С января следующего года британское правительство будет проводить новую миграционную политику, ориентированную на привлечение в страну исключительно высококвалифицированных иностранцев с продвинутым знанием английского, образованием, опытом работы под конкретные вакансии.

Чтобы мигрировать в Великобританию, нужно будет набрать достаточное количество баллов (70), которые будут начисляться в зависимости от уровня владения английским языком, наличия предложения по работе с зарплатой не менее 25,6 тыс. фунтов стерлингов в год, степени доктора философии (кандидат наук). Предпочтение будет отдаваться людям с высшим техническим образованием, с ученой степенью, математикам, айтишникам.

В качестве пробного шара правительство премьер-министра Бориса Джонсона ввело с 20 февраля программу Global Talent, которая позволит зарубежным ученым и математикам получить визы и подтвердить свои дипломы в ускоренном режиме для трудоустройства в Великобритании.

Британские власти заимствуют опыт Австралии, где проводится похожая миграционная политика. В результате миграционной реформы ожидается сокращение притока в Великобританию низкоквалифицированной рабочей силы. Новые правила коснуться всех без исключения, в том числе более 3 млн граждан из стран – членов ЕС, которые живут и работают в Великобритании.

Опасения насчет новой миграционной политики выразили «Королевский колледж медсестер», «Национальный союз фермеров», «Федерация производителей напитков и продуктов питания», поскольку в сфере медицины, сельском хозяйстве и пищевой промышленности активно используется зарубежная рабсила, в том числе из Украины. Однако в британском правительстве считают, что местным работодателям следует обучить под свои требования и трудоустроить 8,5 млн безработных британцев, а не искать дешевую рабочую силу за рубежом.

Последствия для украинцев в Великобритании

По данным «Ассоциации украинцев Великобритании», в Соединенном Королевстве живут и работают до 100 тыс. этнических украинцев, как рожденных на территории страны, так и тех, кто находится там на ПМЖ или просто ездит на заработки. В 2018 году на работу в Великобритании устроились около 8 тыс. граждан Украины.

Гораздо меньше, чем мигрантов из Индии (829 тыс.), Польши (695 тыс.), Пакистана (522 тыс.), Ирландии (390 тыс.), Италии (297 тыс.) или Румынии (411 тыс.). Далеко не все украинские заробитчане, как и их коллеги из других стран, смогут вписаться в реалии новой миграционной политики Великобритании.

Мужчины в основном идут работать на стройки, а женщины устраиваются уборщицами и медсестрами. В основном строители зарабатывают 25,2 тыс. фунтов стерлингов в год. Средняя зарплата медсестры составляет 23 тыс. фунтов стерлингов в год. Иностранные работники самых популярных профессий среди украинских мигрантов подпадают под категорию низкоквалифицированной рабочей силы, которым будут отказывать в визах.

По-другому дела обстоят в аграрном секторе Великобритании, где также работают украинские граждане. Британское правительство сделало исключение для сезонных работников сельского хозяйства и разрешило британским фермерам привлекать до 10 тыс. мигрантов в год.

Видимо, Джонсон пошел на компромисс с «Национальным союзом фермеров», который реализует пилотную программу по привлечению иностранных граждан на работу. Их трудоустройством занимаются агентства Pro-Force и Concordia. В 2019 году британские фермеры просили разрешить привлечь 30 тыс. трудовых мигрантов, утверждая, что на фермах не кому работать. В 2019 году на фермах Шотландии и Англии работали 2,5 тыс. граждан Украины, Молдовы, России.

Шанс для айтишников

Новая миграционная политика Джонсона дает шанс украинским научно-техническим работникам, айтишникам, инженерам и математикам найти работу в Великобритании. Миграционная реформа в Великобритании заточена на решение проблемы нехватки 40 тыс. айтишников.

Из-за дефицита квалифицированных работников экономика страны недополучает 60 млрд фунтов стерлингов в год. Больше всего в Великобритании не хватает специалистов в области кибербезопасности, управления данными, бизнес-аналитиков с уклоном в IT, разработчиков программного обеспечения. Больше половины британских работодателей восполняют дефицит данных кадров благодаря сотрудничеству с фрилансерами.

В Великобритании зарплата на работах в высокотехнологичной сфере составляет в среднем 5 тыс. долл. в месяц (47,5 тыс. фунтов стерлингов в год), а в Украине – 1,5-2,5 тыс. долл. в месяц. В 2019 году количество работников IT-компаний в Украине выросло с 58 до 63 тыс. человек. В Украине 40 тыс. технических специалистов.

В нашей стране есть 10 вузов, включая Киево-Могилянскую академию, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьковский национальный экономический университет, которые готовят специалистов для высокотехнологичных отраслей, а их выпускники в поисках работы.

Польский фактор

Риски для украинских трудовых мигрантов представляет не столько ужесточение миграционного режима в Великобритании, сколько последствия данной меры для граждан стран – членов ЕС, прежде всего поляков, занятых в основном в строительстве, системе здравоохранения, гостиничном и ресторанном бизнесе, торговле, на предприятиях пищевой промышленности.

С 2006 года Великобритания была самым популярным направлением для польских трудовых мигрантов. Потому нехватку рабочих мест в самой Польше восполнили от 900 тыс. до 2 млн украинских заробитчан. Однако есть вероятность, что многим польским рабочим придется покинуть Туманный Альбион и вернуться домой после 2021 года. После начала эпопеи с Брексит 68 тыс. поляков уехали из Великобритании.

В этом случае обострится конкуренция на рынке труда Польши. Ради защиты интересов своих граждан власти Польши будут принимать меньше трудовых мигрантов из Украины, отдавая предпочтение трудоустройству своих людей. Десятки тысяч украинских мигрантов, которые зарабатывают в Польше от 500 до 1500 долл. в месяц, рискуют остаться без работы и средств к существованию.

Сокращение денежных переводов украинских мигрантов негативно отразится на украинской экономике. В 2019 году заробитчане перечислили в Украину свыше 10 млрд долл. и стали одним из ключевых источников пополнения госказны наряду с экспортом продукции металлургии и сельского хозяйства. В таком раскладе не заинтересованы сами польские работодатели, которым выгодно работать с украинцами, поскольку они платят им на 20% меньше, чем своим соотечественникам.

Национальный банк Украины

Возможен другой более «мягкий» сценарий. Граждане европейских стран, которые привыкли к хорошим зарплатам в Великобритании, вряд ли горят желанием возвращаться домой и попробуют поискать лучшей жизни в наиболее развитых странах ЕС.

Помимо Великобритании среди поляков очень популярна Германия. Там работают 706 тыс. польских граждан. Учитывая то, что спрос на иностранную рабочую силу в Германии составляет свыше 200 тыс. человек в год, то рынок труда этой страны сумеет переварить польских мигрантов из Великобритании.

Хотя в этом случае у украинцев сократятся шансы в трудоустройство в Германии, где платят в два-три раза больше, чем в Польше за такую же работу. В Германии официально работают 43 тыс. украинцев. Немецкое правительство планировало упростить процедуру трудоустройства и миграции для лиц со средним специальным образованием из стран бывшего СССР. Однако гораздо проще пригласить на работу граждан из стран – членов ЕС в условиях свободы передвижения.

Внутренние риски

Брексит и его ожидаемые последствия для европейских и украинских мигрантов дают понять, что трудовая миграция – это путь в никуда, данный процесс сопряжен с массой рисков, а она никак не может являться одним из китов, на которых держится экономика Украины.

Правительство Алексея Гончарука ставит цели создать в этом году 200 тыс. рабочих мест, а в ближайшие пять лет – миллион, за счет привлечения 50 млрд долл. иностранных инвестиций в экономику и улучшения условий для ведения бизнеса. Команда Зеленского обещала добиться роста экономики на 40% за пять лет. Каким образом этого получиться достичь, остается загадкой. Инвесторы любят стабильность, которой в Украине нет в условиях продолжающихся военных действий на Донбассе стараниями России и процветающей коррупции.

Потому в случае возвращения в Украину заробитчан из Польши ужесточится конкуренция на местном рынке труда. Специалистам, которые в силу различных обстоятельств не рассматривают перспективы миграции и работы за рубежом, будет еще сложнее искать работу.

Без какой-либо работы могут оказаться выпускники вузов. Некоторые вчерашние студенты, не сумев устроиться по специальности в Украине, едут на заработки в Польшу на грязные работы, чтобы не сидеть без дела.

Увеличение количества безработных будет провоцировать рост социальной напряжённости и антиправительственных настроений в условиях отсутствия существенного улучшения экономической ситуации, роста деловой активности и появления новых рабочих мест. Ведь мигрирует первым делом критическая масса, недовольная текущим положением дел в стране. В противном случае неизбежен социальный взрыв.

Георгий Кухалейшвили,

политолог-международник

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