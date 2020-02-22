Спасатели предупреждают украинцев о существенных ухудшениях погодных условий.

По данным синоптиков, в Украину надвигается циклон, который принесет с собой значительные осадки, а также сильный ветер.

23 февраля, на всей территории страны возможны порывы ветра до 22 м/сек, а в западных и юго-восточных областях 24 февраля ожидается ухудшение погодных условий. В понедельник ожидается сильный ветер до 25-28 метров в секунду. Значительный снег, сильные метели, снежные заносы и гололедицу прогнозируют в Карпатах, порывы ветра там достигают 40 м/с.

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