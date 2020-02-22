Возле школы нашли сотню гранат времен второй мировой войны
Гранаты были обнаружены в Орехове, Запорожской области на территории учебного заведения.
20 февраля во время ремонтно-строительных работ на территории УВК №2 имени академика Лазаряна в г. Орехов по вул. Йохана Янцена рабочие обнаружили подозрительные предметы, похожие на взрывоопасные. По приезду на место пиротехников, было изъято 96 взрывоопасных предметов (гранаты, запалы и другие ВОП) и патроны времен прошлых войн.
По словам местных жителей, ориентировочно на месте находки во время Второй мировой войны размещалась оккупационная военная комендатура.
Учебный процесс нарушать не пришлось, ведь школьники находятся на карантине, отмечают спасатели.
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