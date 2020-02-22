Археологи нашли могилу основателя Рима?
Саркофаг, обнаруженный в руинах древнего храма в Риме, вызвал переполох среди историков, которые не могут прийти к единому мнению…
Открытие было обнародовано итальянскими археологами в пятницу.
Каменная гробница вместе с круглым алтарем датируется VI веком до нашей эры, сообщает BBC.
Но ученые спорят, принадлежит ли этот саркофаг легендарному основателю итальянского города Ромулу.
«Это не гробница Ромула, а место памяти, где прославлялся культ Ромула», – говорит Альфонсина Руссо, директор археологического парка Колизей.
Однако археолог Патриция Фортини говорит, что предположение о том, что это могила Ромула, «основано на древних источниках».
Согласно легенде, Ромул основал город на Палатинском холме в 753 году до нашей эры после убийства своего брата-близнеца Рема. Ромул и Рем были сыновьями бога Марса и жрицы Реи Сильвии. Якобы братьев выкормила волчица.
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Однако археологи не обнаружили внутри ничего, при том, что перекрывавшая могилу каменная плита осталась непотревоженной.
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