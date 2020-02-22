Сотрудники Приватбанка требуют уволить Крумханзла

В прошлом году Печерский райсуд Киева открыл производство к этому банку об «обжаловании бездействия наблюдательного совета» и обязательствах освободить председателя правления Петра Крумханзла путем расторжения заключенного с ним трудового договора.

Окружной административный суд Киева 13 февраля открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка к Национальному банку Украины (НБУ) об обязательствах направить требование о смене руководителей госбанка — Петра Крумханзла и еще двух чиновников финучреждения «за несоблюдение требований закона о безупречной деловой репутации», сообщает Finbalance.

В конце ноября прошлого года Печерский райсуд Киева открыл производство по иску первичной профсоюзной организации сотрудников ПриватБанка к этому же банку об «обжаловании бездействия наблюдательного совета» и обязательствах освободить председателя правления Петра Крумханзла путем расторжения заключенного с ним трудового договора.

Суд открыл производство ко всем девяти членам набсовета ПриватБанка о признании трудовых контрактов недействительными. Ответчиками в этом деле были Минфин и Кабмин, в качестве третьего лица в деле фигурирует НБУ, который согласовал состав набсовета, и ГПУ.

Отмечается, что наблюдательный совет ПриватБанка возглавляет Шэрон Иски — в прошлом советник Казначейства США и эксперт-консультант МВФ. Среди независимых членов наблюдательного совета национализированного банка — также Надир Шейх, Эран Кляйн, Себастиан Шьонайх-Каролат, Ольга Томаш, Роман Сульжик. Представителем государства по квоте президента в набсовете ПриватБанка является Юлия Мецгер, по квоте Кабмина — Артем Шевалев, по квоте Верховной Рады — Сергей Алексеенко.

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