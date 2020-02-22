Милованов сказал о возможности разделения Минэкономики

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов допускает выделение из своего министерства вопросов аграрной политики в отдельное ведомство.

Но только после завершения земельной реформы.

Об этом он сказал, выступая в эфире телеканала «Украина 24».

Милованов отметил, что после того как земельная реформа завершится, и будет запущен рынок земли, он поддержит создание нового министерства аграрной политики.

«Пока же я должен завершить реформу, которую я начал, это – реформа рынка земли» – заявил он. Если эту реформу сейчас передать новому человеку, то процесс «будет на три месяца отложена, потому что пока новый человек придет, пока появится новое видение – оно все поломается», – сказал Милованов.

«Прежнее МинАПК занималось двумя вещами: назначением руководителей на госпредприятия и продавали за откаты господдержку. Мы это остановили. То есть в том министерстве нечего было спасать», – сказал министр.

Тэги: Милованов