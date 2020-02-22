Известный религиозный деятель из Канады попал в сексуальный скандал

Канадец Жан Ванье основал глобальную сеть L’Arche во Франции в 1964 году и умер в прошлом году в возрасте 90 лет. В прошлом году L’Arche International заказала расследование…

В прошлом году L’Arche International заказала расследование дела Ванье после того, как были высказаны подозрения. Полный отчет должен быть опубликован в ближайшие дни, сообщает BBC.

Согласно заявлению L’Arche Internationa, Ванье, набожный католик, имел во Франции «манипулятивные и эмоционально оскорбительные» сексуальные отношения с шестью женщинами в период между 1970 и 2005 годами. Эти отношения «оказали значительное негативное влияние на их личную жизнь и последующие отношения». Причем, Ванье просил этих женщин хранить молчание.

В L’Arche International заявили, что «безоговорочно осуждают» действия, которые противоречат ценностям, провозглашенным самим Жаном Ванье.

Организация управляет центрами в 38 странах, где живут люди с ограниченными возможностями.

Жан Ванье – сын канадского дипломата, оставил военно-морскую карьеру в 1950 году, чтобы изучать богословие, заявив, что хочет «следовать за Иисусом». Основал организацию L’Arche (в настоящее время в мире насчитывается 154 центра L’Arche). Был номинирован на Нобелевскую премию мира.

Тэги: Франция, сексуальное насилие, католицизм