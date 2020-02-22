Вадим Пристайко: «Оккупированные районы стали территорией террора»

Украине нужны международная поддержка и присутствие миротворцев вдоль не контролируемой ныне нашим государством части границы с РФ.

Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, выступая 20 февраля на заседании Генассамблеи ООН во время рассмотрения вопроса «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины». «Вряд ли можно надеяться на мир, пока 400-километровый участок украинско-российской государственной границы остается открытыми воротами для российского оружия и военных. Международное присутствие вдоль границы с мандатом ООН могло бы стать должным ответом», — сказал он.

Также министр подчеркнул, что Украина готова к диалогу со своими соотечественниками, живущими на Донбассе, но не с «фальшивыми марионетками».

Вадим Пристайко (на снимке) сообщил, что Украина готова к проведению местных выборов на Донбассе. Однако выборы станут возможны только при условии выполнения Минских договоренностей, соблюдения основных политических предпосылок и в сфере безопасности. Демократичность и легитимность выборов должны быть подтверждены Украиной и международным сообществом как отвечающих принятым и признанным стандартам.

«Вот почему принцип «сначала безопасность», на котором базируется логика Минских соглашений, остается основой мирного урегулирования», — сказал Вадим Пристайко. Учитывая это, он призвал Россию немедленно имплементировать договоренности по безопасности, достигнутые лидерами «нормандской четверки» на встрече в Париже в декабре 2019 года. И подчеркнул, что Киев продлил действие закона о специальном порядке самоуправления и согласился на ряд шагов в политической сфере.

Тогда как РФ продолжила политику незаконной паспортизации и другие меры, способствующие интегрированию временно не подконтрольных Украине территорий в российское экономическое и политическое пространство.

Министр напомнил, что ныне под оккупацией РФ находятся около 7% территории Украины. Более 14 тысяч человек погибли и свыше 27 тысяч были ранены. Около двух миллионов жителей Крыма и Донбасса были вынуждены покинуть свои дома и стать внутренне перемещенными лицами или беженцами. «Оккупированные районы стали территорией страха и террора, оккупационная власть — будь то Крым или часть Донбасса — применяет репрессии, прибегая к систематическим и масштабным нарушениям прав человека и основных свобод», — сказал Вадим Пристайко. По словам главы МИД Украины, тяжелая гуманитарная ситуация в пострадавших от конфликта районах Донецкой и Луганской областей продолжает ухудшаться.

Ожидается, что в 2020 году гуманитарная помощь потребуется более 3,4 миллиона человек. Чрезвычайно тревожной остается ситуация во временно оккупированном Крыму. РФ проигнорировала многочисленные резолюции, принятые ООН, о недопустимости активной милитаризации Крыма и дестабилизации полуострова вследствие перемещения туда российских систем вооружения, в частности, самолетов и ракет, способных переносить ядерное оружие, напомнил министр. Кроме того, РФ не допускает на территорию Крыма представителей ни одной международной организации, включая ООН, ОБСЕ, Совет Европы или ЮНЕСКО, для мониторинга ситуации в пределах своего мандата.

Стремление России милитаризировать незаконно оккупированный Крым негативно влияет на ситуацию в сфере безопасности, а также на окружающую среду в регионе, заявил во время дебатов в ООН заместитель постоянного представителя ЕС в ООН Сильвио Гонзато, сообщает Укринформ. «Российская милитаризация Крымского полуострова дальше оказывает негативное влияние на безопасность в Черноморском регионе и вне его. Мы продолжаем призывать Россию обеспечить беспрепятственный проход по Азовскому морю и к нему согласно международному праву», — сказал он и призвал Кремль немедленно освободить украинских рыбаков и вернуть лодку, задержанную в Азовском море 15 февраля.

Постоянный представитель США в ООН Келли Крафт подчеркнула, что Соединенные Штаты призывают Кремль допустить международных наблюдателей от ОБСЕ и ООН для наблюдения за ситуацией в оккупированном Крыму. «США никогда не примут ничего меньше, чем полное восстановление контроля Украины над ее собственной территорией: на востоке Украины, в Крыму, в территориальных водах», — подчеркнула дипломат. «Россия должна отозвать свои силы и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявила Келли Крафт.

Уважать суверенитет и территориальную целостность Украины призвал во время заседания и постоянный представитель Франции в ООН Николя де Ривьер. «Незаконная аннексия Крыма привела к серьезным и неоднократным нарушениям прав человека и основных свобод. Мы призываем Россию прекратить эту политику», — сказал он.

Во время заседания также было озвучено совместное заявление восьми стран — Эстонии, Дании, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции, в котором международное сообщество призвали усилить финансовую помощь Украине, чтобы поддержать население на востоке страны, находящееся в тяжелом гуманитарном положении. «Мы призываем Россию соблюдать международное право. Необходимо поддерживать давление международного сообщества на Россию, пока суверенитет Украины не будет полностью восстановлен и закреплен, согласно международному праву. Нордическо-Балтийские страны остаются непоколебимыми в своей поддержке Украины и ее народа», — сказал политический директор МИД Эстонии Лембит Уибо, который зачитал заявление.

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