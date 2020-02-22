Зеленский дал должность юмористу из «Лиги Смеха»

Об этом на сайте президента появился соответствующий указ.

На официальном сайте президента Украины опубликовано новое назначение председателя Ярмолинецкой районной государственной администрации Хмельницкой области.

Им стал юморист Василий Гуменюк, который выступал в «Лиге Смеха» в команде «Винницкие». Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства от 20 февраля 2020 года.

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Василий Гуменюк баллотировался депутатом по мажоритарному округу от партии «Слуга народа», но не прошел в парламент. Занимает должность директора КЗ «Центра культуры и досуга. Ранее уже участвовал в выборах в 2007 году от избирательного блока КУЧМА.

Гуменюк родился в 1989 году 18 мая, больше всего запомнился зрителям в «Лиге Смеха» по номеру «Очі дівочі».

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