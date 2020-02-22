Сестры из Камбоджи, пережив «красный террор», нашли друг друга через 47 лет
98-летняя Бун Сен и Бу Чеа, которой 101 год, последний раз виделись в 1973 году. Каждая была уверена, что другая сестра погибла во время террора «красных кхмеров».
Последний раз сестры виделись в 1973 году, за два года до того, как «красные кхмеры» во главе с Пол Потом установили контроль над Камбоджей. Считается, что около двух миллионов человек погибли в результате террора «красных кхмеров», сообщает BBC.
Бун Сен потеряла тогда своего мужа. А когда режим Пол Пота был свергнут в 1979 году, обосновалась в столице страны, Пномпене. Она всегда мечтала посетить родную деревню в провинции Кампонг Чам, но нищета и повседневные заботы не позволяли ей этого сделать.
Неправительственная организация Камбоджийский детский фонд, которая поддерживала Бун Сен с 2004 года, начала изучать возможность ее поездки в родную деревню. Только тогда выяснилось, что сестра и брат Бун Сен все еще живы и живут в той деревне.
Так спустя почти полвека Бун Сен увиделась со своей старшей сестрой Бун Чеа и младшим, 92-летним братом.
«Я покинул свою деревню давным-давно и никогда не возвращалась туда. Я всегда думал, что мои сестры и братья умерли», – сказала Бун Сен.
Бун Чеа, чей муж был также убит «красными кхмерами», осталась с 12 детьми. Она также считала, что ее младшая сестра мертва.
«У нас 13 родственников были убиты при Пол Поте, и мы думали, что она тоже. Это было так давно», – сказала она.
На этой неделе сестрам организовали совместную поездку по столице страны.
Новости по теме
В апреле 2014 года девушка перевезла из Бразилии 5 килограммов жидкого кокаина в бутылках. 28-летняя россиянка не признала своей вины, утверждает, что не знала о наркотиках в багаже.
Прибывшие из США 22-летняя Линдси Адамс и ее 20-летняя сестра Лесли были арестованы в минувшую пятниц за обнаженную фотосессию внутри знаменитого храмового комплекса Ангкор-Ват.
Суд в столице Камбодже Пномпене вынес приговор двум лидерам «красных кхмеров», назначив им пожизненное заключение за геноцид против населения страны. Это первый приговор по делу.