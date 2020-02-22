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Главная » Мир » Общество
21:02 22 Февраля 2020 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Сестры из Камбоджи, пережив «красный террор», нашли друг друга через 47 лет

98-летняя Бун Сен и Бу Чеа, которой 101 год, последний раз виделись в 1973 году. Каждая была уверена, что другая сестра погибла во время террора «красных кхмеров».

Последний раз сестры виделись в 1973 году, за два года до того, как «красные кхмеры» во главе с Пол Потом установили контроль над Камбоджей. Считается, что около двух миллионов человек погибли в результате террора «красных кхмеров», сообщает BBC.

Бун Сен потеряла тогда своего мужа. А когда режим Пол Пота был свергнут в 1979 году, обосновалась в столице страны, Пномпене. Она всегда мечтала посетить  родную деревню в провинции Кампонг Чам, но нищета и повседневные заботы не позволяли ей этого сделать.

Неправительственная организация Камбоджийский детский фонд, которая поддерживала Бун Сен с 2004 года, начала изучать возможность ее поездки в родную деревню. Только тогда выяснилось, что сестра и брат Бун Сен все еще живы и живут в той деревне.

Так спустя почти полвека Бун Сен увиделась со своей старшей сестрой Бун Чеа и младшим, 92-летним братом.

«Я покинул свою деревню давным-давно и никогда не возвращалась туда. Я всегда думал, что мои сестры и братья умерли», – сказала Бун Сен.

Бун Чеа, чей муж был также убит «красными кхмерами», осталась с 12 детьми. Она также считала, что ее младшая сестра мертва.

«У нас 13 родственников были убиты при Пол Поте, и мы думали, что она тоже. Это было так давно», – сказала она.

На этой неделе сестрам организовали совместную поездку по столице страны.

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Тэги: Камбоджа, сестры

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