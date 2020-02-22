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Главная » Украина » Спорт
16:12 22 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На ЧМ по биатлону Украина взяла «бронзу» в эстафете

Украина заняла третье место в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. Первое место заняла Норвегия, второе – Германия.

За Украину пробежали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Вита Семеренко.

Меркушина использовала два дополнительных патрона передала эстафету 7-й с отставанием в 37 секунд.

Джима также дважды использовала дополнительные патроны и закончила свой этап 6-й с отставанием в 1 минуту и 14 секунд.

Семеренко с тремя перезарядками передала эстафету 8-й с отставанием в 54 секунды.

Пидгрушная использовала один дополнительный патрон и взяла бронзу в борьбе в финишном створе.

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Тэги: биатлон

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