На ЧМ по биатлону Украина взяла «бронзу» в эстафете
Украина заняла третье место в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону в Антхольце. Первое место заняла Норвегия, второе – Германия.
За Украину пробежали Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Елена Пидгрушная и Вита Семеренко.
Меркушина использовала два дополнительных патрона передала эстафету 7-й с отставанием в 37 секунд.
Джима также дважды использовала дополнительные патроны и закончила свой этап 6-й с отставанием в 1 минуту и 14 секунд.
Семеренко с тремя перезарядками передала эстафету 8-й с отставанием в 54 секунды.
Пидгрушная использовала один дополнительный патрон и взяла бронзу в борьбе в финишном створе.
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