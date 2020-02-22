Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку после событий в Санжарах

Зеленский уже принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации.

В связи с протестами в Санжарах, из-за эвакуированных из Китая украинцев, Игорь Сопель, который занимал должность главы Тернопольской областной государственной администрации принял решение отправится в отставку.

Владимир Зеленский уже принял заявление об отставке руководителя, отметив, что причиной послужила неудовлетворительная работа облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности.

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