НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
22:00 22 Февраля 2020 Просмотров 6   КомментариевКомментарии

Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку после событий в Санжарах

Зеленский уже принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации.

В связи с протестами в Санжарах, из-за эвакуированных из Китая украинцев, Игорь Сопель, который занимал должность главы Тернопольской областной государственной администрации принял решение отправится в отставку.

Владимир Зеленский уже принял заявление об отставке руководителя, отметив, что причиной послужила неудовлетворительная работа облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности.

Источник:
Тэги: отставка, зеленский, тернопольская ога, Игорь Сопель, санжары

Новости по теме

Зеленский отправил Богдана в отставку

Андрей Богдан подал заявление о своей отставке.

Спектакль в трех актах: Гончарука президент помилует, «пипл» – «схавает»?

Театральная постановка с прошением об отставки премьера Гончарука после кассетного скандала вызывает лишь улыбку брезгливости.

Зеленский прокомментировал петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский согласно действующему законодательству ответил 6 июня на электронную петицию, автор которой требовал отстранить президента от занимаемой должности.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку после событий в Санжарах

22:00  Украина

Сестры из Камбоджи, пережив «красный террор», нашли друг друга через 47 лет

21:02  Мир

Зеленский дал должность юмористу из «Лиги Смеха»

20:01  Украина

В Украине повысят тарифы на коммунальные услуги

19:56  Украина

Известный религиозный деятель из Канады попал в сексуальный скандал

19:41  Мир

Вадим Пристайко: «Оккупированные районы стали территорией террора»

18:50  Украина

Археологи нашли могилу основателя Рима?

18:24  Мир

Суд отправил задержанного в Санжарах под домашний арест

18:00  Украина

Милованов сказал о возможности разделения Минэкономики

17:34  Украина

Сотрудники Приватбанка требуют уволить Крумханзла

16:26  Украина

На ЧМ по биатлону Украина взяла «бронзу» в эстафете

16:12  Украина

Возле школы нашли сотню гранат времен второй мировой войны

15:45  Украина

Россия отреагировала на решение Гаагского трибунала по иску Украины

15:20  Украина

Последствия новой миграционной политики Великобритании для Украины

14:22  Украина

На ЧМ по биатлону в Италии полиция провела обыски у российской сборной

14:12  Мир

В Украине открыли 700 продуктовых супермаркетов

13:21  Украина

Иран не будет расшифровывать «черные ящики» без представителей Украины, – Данилов

12:18  Украина

Новости | Игровые автоматы