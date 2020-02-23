В Луцке задержан начальник полиции за вымогательство взятки

На взятке задержан начальник отдела следственного управления полиции Волынской области.

На взятке $6000 в Луцке задержан начальник начальник отдела следственного управления полиции Волынской области. Сообщается, что он вымогал деньги за за не привлечение к ответственности и не изъятие автомобиля заявителя.

Была оговорена сумма в $6000, майора задержали при получении первой части суммы – $3000. Деньги изъяты как вещественные доказательства.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины). Готовится объявление о подозрении. Офицеру грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

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