В Луцке задержан начальник полиции за вымогательство взятки
На взятке задержан начальник отдела следственного управления полиции Волынской области.
На взятке $6000 в Луцке задержан начальник начальник отдела следственного управления полиции Волынской области. Сообщается, что он вымогал деньги за за не привлечение к ответственности и не изъятие автомобиля заявителя.
Была оговорена сумма в $6000, майора задержали при получении первой части суммы – $3000. Деньги изъяты как вещественные доказательства.
Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки (ч.3 ст.368 УК Украины). Готовится объявление о подозрении. Офицеру грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
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