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Главная » Мир » Происшествия
14:00 23 Февраля 2020 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Инкубационный период коронавируса увеличился вдвое

Более длительный инкубационный период может осложнить усилия по сдерживанию распространения эпидемии COVID-19.

Представители властей китайской провинции Хубэй заявили, что период после инфицирования коронавирусом COVID-19 может составлять 27 дней, а не 14, как принято считать.

Как доказательство, власти приводят в пример случай с 70-летним мужчиной, у которого симптомы коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения. Он подхватил инфекцию 24 января при тесном контакте с сестрой, зараженной коронавирусом.

Более длительный инкубационный период может осложнить усилия по сдерживанию распространения эпидемии COVID-19.

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Тэги: воз, коронавирус, ухань, инкубационный период

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