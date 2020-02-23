Инкубационный период коронавируса увеличился вдвое
Более длительный инкубационный период может осложнить усилия по сдерживанию распространения эпидемии COVID-19.
Представители властей китайской провинции Хубэй заявили, что период после инфицирования коронавирусом COVID-19 может составлять 27 дней, а не 14, как принято считать.
Как доказательство, власти приводят в пример случай с 70-летним мужчиной, у которого симптомы коронавируса проявились спустя 27 дней после заражения. Он подхватил инфекцию 24 января при тесном контакте с сестрой, зараженной коронавирусом.
Более длительный инкубационный период может осложнить усилия по сдерживанию распространения эпидемии COVID-19.
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