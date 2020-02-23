Фигуранта дела Гандзюк экстрадируют из Болгарии

Речь идет о Алексее Левине (Москаленко).

Болгарский разрешил экстрадировать в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко). Его подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.

Местный прокурор Георгий Чинев заявил, что суд счел ходатайство об экстрадиции обоснованным. Несмотря на это защита Левина имеет право подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что на территории Болгарии правоохранители двух стран задержали Алексея Москаленко (Алексей Левин), подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк.

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