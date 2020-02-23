НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
09:48 23 Февраля 2020 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Фигуранта дела Гандзюк экстрадируют из Болгарии

Речь идет о Алексее Левине (Москаленко).

Болгарский разрешил экстрадировать в Украину задержанного ранее Алексея Левина (Москаленко). Его подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.

Местный прокурор Георгий Чинев заявил, что суд счел ходатайство об экстрадиции обоснованным. Несмотря на это защита Левина имеет право подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что на территории Болгарии правоохранители двух стран задержали Алексея Москаленко (Алексей Левин), подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк.

Источник:
Тэги: Болгария, экстрадиция, подозреваемый, Гандзюк

Новости по теме

На украинской границе задержан молдавский насильник, разыскиваемый Интерполом

Он добровольно согласился на экстрадицию, где его обвиняют в особо тяжких преступлениях.

В Херсоне убийца сбежал из-под домашнего ареста

Задержали его в Днепропетровской области.

Полиция отдала Испании российского вора в законе

24 декабря сотрудники Нацполиции экстрадировали «вора в законе» по прозвищу Батыр Бухарский в Испанию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку после событий в Санжарах

22:00 Украина

Сестры из Камбоджи, пережив «красный террор», нашли друг друга через 47 лет

21:02 Мир

Известный религиозный деятель из Канады попал в сексуальный скандал

19:41 Мир

Вадим Пристайко: «Оккупированные районы стали территорией террора»

18:50 Украина

Археологи нашли могилу основателя Рима?

18:24 Мир

Россия отреагировала на решение Гаагского трибунала по иску Украины

15:20 Украина

Украинцев ждет новый налог на недвижимость

11:25 Украина

В России судили экс-чемпиона мира по армрестлингу за избиение жены

21:26 Мир

Бывшего советника Трампа Стоуна приговорили к более трем годам заключения

19:07 Мир

С поезда «Киев – Москва» сняли китаянку с температурой, а также всех пассажиров вагона

18:03 Мир

На Житомирщине водитель легковушки переехал полицейского

14:19 Украина

Новости | Игровые автоматы