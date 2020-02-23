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Главная » Мир » Спорт
13:13 23 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тайсон Фьюри, нокаутировав Уайлдера, установил сразу несколько рекордов

Американский боксер Деонтей Уайлдер проиграл техническим нокаутом британцу Тайсону Фьюри в поединке-реванше и уступил титул чемпиона мира WBC в супертяжелом весе.

Новый чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) после победы в Лас-Вегасе над американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) стал рекордсменом в истории бокса.

Фьюри стал первым в истории бокса, кому удалось завоевать абсолютно все пояса супертяжелого веса. 31-летний боксер за свою карьеру успел поднять над головой титулы по версиям WBO, WBA, WBC, IBO, IBF и The Ring, а также стать линейным чемпионом.

Кроме того, Фьюри уже во второй раз за карьеру прервал серию соперника из десяти или более защит чемпионского пояса. Для Уайлдера это был 11-й поединок в статусе чемпиона. Впервые британцу удалось подобное еще в 2015-м году, когда он победил Владимира Кличко – украинец проводил 19-ю защиту.

Напомним, Фьюри дважды отправил Уайлдера в нокдаун, а в седьмом раунде угол американца выбросил белое полотенце. Британец одержал победу техническим нокаутом и отобрал у соперника пояс WBC.

Это был реванш боксеров. Первый поединок прошел 1 декабря 2018 года и завершился вничью.

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Тэги: бокс, Тайсон Фьюри, чемпион мира, деонтей уайлдер

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