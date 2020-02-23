Команда НХЛ выиграла матч, поставив в воротах работника хоккейной арены

Хоккеисты «Торонто Мейпл Ливз» уступили команде «Каролина Харрикейнз» со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игру в воротах гостей начинал Джеймс Раймер, но в середине первого периода он получил травму и его заменил Петр Мразек. Однако и чешский голкипер не смог продолжить встречу из-за повреждения.

Поскольку в заявке на матч могут быть только два голкипера, «Каролине» пришлось прибегнуть к помощи так называемого чрезвычайного вратаря, которым оказался местный сотрудник арены – 42-летний водитель ледозаливочной машины Дэвид Эйрс.

Дебютант НХЛ появился на площадке при счете 3:1 в пользу «Каролины», пропустил две шайбы и отразил восемь бросков.

Эйрс никогда до этого не играл на профессиональном уровне, за его плечами восемь матчей в одной из любительских лиг в сезоне-2014/15. В возрасте 42 лет 194 дней он стал самым возрастным голкипером, одержавшим победу в дебютной игре в НХЛ.

«Это просто потрясающе, очевидно, что это лучший момент в моей жизни, – приводит слова Эйрса официальный сайт НХЛ. – Второй период был волнительным, но в перерыве я сказал парням, что как только мы выйдем на заключительный отрезок, я успокоюсь и буду готов выиграть матч. Перед выходом на лед один из хоккеистов мне сказал: «Просто повеселись, нам все равно, если ты пропустишь 10 шайб». Это меня устроило, и в итоге все прошло просто здорово».

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