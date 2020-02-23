НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Спорт
15:22 23 Февраля 2020 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Команда НХЛ выиграла матч, поставив в воротах работника хоккейной арены

Хоккеисты «Торонто Мейпл Ливз» уступили команде «Каролина Харрикейнз» со счетом 3:6 в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игру в воротах гостей начинал Джеймс Раймер, но в середине первого периода он получил травму и его заменил Петр Мразек. Однако и чешский голкипер не смог продолжить встречу из-за повреждения.

Поскольку в заявке на матч могут быть только два голкипера, «Каролине» пришлось прибегнуть к помощи так называемого чрезвычайного вратаря, которым оказался местный сотрудник арены – 42-летний водитель ледозаливочной машины Дэвид Эйрс.

Дебютант НХЛ появился на площадке при счете 3:1 в пользу «Каролины», пропустил две шайбы и отразил восемь бросков.

Эйрс никогда до этого не играл на профессиональном уровне, за его плечами восемь матчей в одной из любительских лиг в сезоне-2014/15. В возрасте 42 лет 194 дней он стал самым возрастным голкипером, одержавшим победу в дебютной игре в НХЛ.

«Это просто потрясающе, очевидно, что это лучший момент в моей жизни, – приводит слова Эйрса официальный сайт НХЛ. – Второй период был волнительным, но в перерыве я сказал парням, что как только мы выйдем на заключительный отрезок, я успокоюсь и буду готов выиграть матч. Перед выходом на лед один из хоккеистов мне сказал: «Просто повеселись, нам все равно, если ты пропустишь 10 шайб». Это меня устроило, и в итоге все прошло просто здорово».

Источник:
Тэги: хоккей, голкипер

Новости по теме

Сборная России проиграла канадцам, но телезрителям показали другой матч

Финал молодежного чемпионата мира по хоккею прошел 5 января в Чехии. Сборная России по ходу встречи вела с разрывом в две шайбы…

Сборная России с рекордным счетом обыграла канадцев на молодежном ЧМ по хоккею

Сборная России разгромила Канаду в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет.

Российский легионер НХЛ забил гол головой

«Вегас Голден Найтс» в в домашнем матче чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо Эвеланш» – 3:7. Второй звездой встречи стал российский форвард «лавин» Валерий Ничушкин.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы