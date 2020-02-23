Археологи нашли на Канарах пещеру, полную человеческих костей

Сенсационную находку совершили на Канарах археологи-любители. На острове Гран-Канария они обнаружили пещеру с костями древних людей.

И это открытие они сделали с помощью дрона.

Археологи с помощью беспилотника обследовали ущелье Гуаядек на юго-востоке острова. Пещера, в которой были обнаружены кости, находится на склоне, на высоте семи метров над землей, сообщает Bild.

Останки 72 жителей острова – 62 взрослых и 10 детей – датируются периодом между VIII и XI веками.

В те времена Канарские острова населял народ, известный как гуанчи. Тогда захоронения в пещерах были обычным явлением. Когда испанцы завоевали остров в конце XV века, они начали истреблять коренное население.

Исследователи уверены, что люди не были в этой пещере более тысячи лет.

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