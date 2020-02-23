«Перша приватна мусарня»: В Киеве под ОП протестуют против Авакова
Министр МВД в должности уже шесть лет.
Группа протестующих пикетирует Офис президента, протестуя против методов работы министра МВД Арсена Авакова.
Протестующие держат в руках плакаты, на которых перечислены «подвиги» Авакова – нераскрытие резонансных убийств, убийства полицейскими мирных граждан, массовая переаттестация «беркутовцев» и старых кадров.
К протестам организаторы подошли творчески – они обращаются к президенту с лозунгами «Он делает из вас лоха» и называют министра «чертом».
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