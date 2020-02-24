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Главная » Украина » Происшествия
12:23 24 Февраля 2020 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Из-за непогоды в Украине обесточено более 250 населенных пунктов

Без света остались населенные пункты в Львовской области, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Черновицкой, Житомирской и Ровенской областях.

Из-за ухудшения погодных условий в Украине обесточен 251 населенный пункт в 7 областях.

Так, без света остались населенные пункты в Львовской области – 70, Ивано-Франковской – 69, Тернопольской – 65, Волынской – 23, Черновицкой – 12, Житомирской – 11 и Ровенской – 1.

Бригады облэнерго уже восстанавливают работу ЛЭП.

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Тэги: снег, электричество, непогода, лэп

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По данным метеорологов, непогода продолжится в ближайшие дни.

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