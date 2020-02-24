Из-за непогоды в Украине обесточено более 250 населенных пунктов
Без света остались населенные пункты в Львовской области, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Черновицкой, Житомирской и Ровенской областях.
Из-за ухудшения погодных условий в Украине обесточен 251 населенный пункт в 7 областях.
Так, без света остались населенные пункты в Львовской области – 70, Ивано-Франковской – 69, Тернопольской – 65, Волынской – 23, Черновицкой – 12, Житомирской – 11 и Ровенской – 1.
Бригады облэнерго уже восстанавливают работу ЛЭП.
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По данным метеорологов, непогода продолжится в ближайшие дни.
В 13 областях Украины остаются обесточенными 525 населенных пунктов. Отключение электроэнергии вызвало недавнее ухудшение погоды – сильный ветер, дождь, град. Об этом в среду, 3 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.
На западе страны прошли сильные дожди, местами с градом. Больше всего пострадала тернопольская область.