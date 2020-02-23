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Главная » Мир » Общество
17:37 23 Февраля 2020 Просмотров 135   КомментариевКомментарии

Умер датчанин, придумавший человечков Lego

Йенс Нюгаард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет. Вице-президент отдела дизайна Lego Group Мэтью Эштон написал об этом в Twitter.

Кнудсен оставил после себя жену, троих детей и двух внуков и, если хотите, около восьми миллиардов маленьких пластиковых фигурок, сообщает Bild.

Для Lego он реализовал множество идей, в том числе линейку продуктов Lego Space.

Наиболее значительным из его изобретений был, вероятно, человечек Lego. Сейчас существует множество видов этих фигурок. Они разного пола, цвета, с разными прическами и одеждой.

Кнудсен работал в Lego с 1968 года. За 10 лет он создал фигурку человека с подвижными руками и ногами. В 1978 году Кнудсен представил первую фигурку Lego Minifigure – полицейского.

В 2000 году Кнудсен вышел на пенсию.

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Тэги: конструктор Lego

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