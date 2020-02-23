Умер датчанин, придумавший человечков Lego
Йенс Нюгаард Кнудсен скончался в возрасте 78 лет. Вице-президент отдела дизайна Lego Group Мэтью Эштон написал об этом в Twitter.
Кнудсен оставил после себя жену, троих детей и двух внуков и, если хотите, около восьми миллиардов маленьких пластиковых фигурок, сообщает Bild.
Для Lego он реализовал множество идей, в том числе линейку продуктов Lego Space.
Наиболее значительным из его изобретений был, вероятно, человечек Lego. Сейчас существует множество видов этих фигурок. Они разного пола, цвета, с разными прическами и одеждой.
Кнудсен работал в Lego с 1968 года. За 10 лет он создал фигурку человека с подвижными руками и ногами. В 1978 году Кнудсен представил первую фигурку Lego Minifigure – полицейского.
В 2000 году Кнудсен вышел на пенсию.
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