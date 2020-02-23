Американец разбился, пытаясь взлететь на самодельной ракете

64-летний Майк Хьюз из Калифорнии разбился на самодельной ракете. У летательного аппарата «на паровой тяге» неправильно сработал посадочный парашют.

В своей ракете Хьюз пытался подняться на высоту 1525 метров, сообщает BBC.

В департаменте шерифа округа Сан-Бернардино заявили, что его офицеров вызвали на запуск ракеты около 14:00 по местному времени в субботу. Пилот ракеты «объявлен умершим после того, как ракета упала в пустыне».

Майк Хьюз по прозвищу «Сумасшешдий» и его помощники построили самодельную ракету на своем дворе, потратив на это около 18 тысяч долларов. Ракета приводилась в движение паром, выбрасываемым через сопло.

В 2018 году Хьюз уже совершал подобный полет. Тогда ему удалось подняться на 570 метров, однако при приземлении он повредил спину.

Он прославился тем, что утверждал, что Земля имеет плоскую форму и пытался доказать свою теорию.

В 2002 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый длинный прыжок на лимузине – более 31 метра.

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