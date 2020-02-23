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20:22 23 Февраля 2020 Просмотров 73   КомментариевКомментарии

«Бесноватый» зек голыми руками разбил унитаз и стены камеры, а потом оторвал решетку

За это он получил дополнительный срок.

Пять раз судимый за кражи, грабежи и разбои житель Запорожской области с 2018 года отбывает в Оеховской ИК №88 восьмилетний срок за очередной разбой. За нарушение режима в конце минувшего года его поместили на 24 часа в ДИЗО – дисциплинарный изолятор.

После того, как дежурный объявил отбой, осужденный принялся буйствовать, и голыми руками сорвал решетку, ограждающую освещение в камере, дверь в парашу, а затем кулаками разбил и сам унитаз, и кафель.

По тревоге был поднят личный состав и руководство колонии. Когда в камеру ДИЗО вошли тюремщики, осужденный держал в руках металлическую дверь. Во избежание эксцессов осужденного вырубили спецсредствами, и он предстал перед судом.

Поведение нарушителя расценили как хулиганство, и добавили к и без того немалому сроку 4 года и один месяц лишения свободы.

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Тэги: запорожская область, ореховская ик 88, дизо

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