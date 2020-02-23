Париж атаковали полчища постельных паразитов
В Париже из- за нашествия постельных клопов сложилась чрезвычайная ситуация.
Как сообщает The Guardian, французское правительство запустило горячую линию, чтобы консультировать горожан по поводу борьбы с паразитами.
В министерстве жилищного развития Франции отметили, что паразитов почти не было в Париже с 1950-х годов, но в последнее время они «возродились». В ведомстве считают, что причиной распространения клопов в городе стал туризм — люди привозят паразитов с собой из путешествий, а также рост устойчивости насекомых к препаратам, предназначенным для их уничтожения.
После Второй мировой войны клопов в Европе и США почти не было, так как их выводили с помощью мощного инсектицида ДДТ. Потом этот препарат запретили использовать, так как он накапливается в организме животных и человека, и клопы снова начали распространяться.
В Париже, по последним данным за 2018 год, специалисты по борьбе с насекомыми обработали помещения по 400 тысячам адресов, где были жалобы на постельных клопов.
В этом году проблема распространения паразитов фигурировала даже в предвыборной кампании политика Бенджамина Гриво, экс-кандидата на должность мэра города. Он обещал очистить столицу Франции от паразитов за 100 дней.
Новости по теме
Бенжамен Гриво снял в пятницу свою кандидатуру с выборов мэра Парижа после того, как появилось видео сексуального содержания с его участием.
Вместе с супругом нарушительница находилась в состоянии какого-то опьянения.
Жгут и портят имущество, не отступаясь от желания нажиться на молодой семье.