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Главная » Мир » Общество
20:37 23 Февраля 2020 Просмотров 2194   КомментариевКомментарии

Париж атаковали полчища постельных паразитов

В Париже из- за нашествия постельных клопов сложилась чрезвычайная ситуация.

Как сообщает The Guardian, французское правительство запустило горячую линию, чтобы консультировать горожан по поводу борьбы с паразитами.

В министерстве жилищного развития Франции отметили, что паразитов почти не было в Париже с 1950-х годов, но в последнее время они «возродились». В ведомстве считают, что причиной распространения клопов в городе стал туризм — люди привозят паразитов с собой из путешествий, а также рост устойчивости насекомых к препаратам, предназначенным для их уничтожения.

После Второй мировой войны клопов в Европе и США почти не было, так как их выводили с помощью мощного инсектицида ДДТ. Потом этот препарат запретили использовать, так как он накапливается в организме животных и человека, и клопы снова начали распространяться.

В Париже, по последним данным за 2018 год, специалисты по борьбе с насекомыми обработали помещения по 400 тысячам адресов, где были жалобы на постельных клопов.

В этом году проблема распространения паразитов фигурировала даже в предвыборной кампании политика Бенджамина Гриво, экс-кандидата на должность мэра города. Он обещал очистить столицу Франции от паразитов за 100 дней.

Источник:
Тэги: Париж, чп, паразиты, постельные клопы

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