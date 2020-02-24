Зеленский назначил новых глав РГА

«Слово и Дело» продолжает следить за тем, как президент Украины Владимир Зеленский выполняет обещания. На момент публикации материала глава государства дал 369 обещаний, включая предвыборные и программные. Если считать со дня инаугурации, 20 мая, то у главы государства сейчас 195 [...]