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Главная » Украина » Политика
08:58 24 Февраля 2020 Просмотров 53   КомментариевКомментарии

Зеленский назначил новых глав РГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд распоряжений о назначении председателей РГА.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Согласно распоряжению №131/2020-рп назначить «А. Антоненко главой Новгородковской районной государственной администрации Кировоградской области».

Распоряжение №132/2020-рп о назначении «Ю. Загоруйка главой Белогорской районной государственной администрации Хмельницкой области».

Распоряжение №133/2020-рп о назначении «М. Чорнея главой Выжницкой районной государственной администрации Черновицкой области».

«Слово и Дело» продолжает отслеживать выполнение обещаний президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой. За девять месяцев работы руководители Офиса президента Украины выполнили 24 обещания, провалили – 9, на стадии реализации находятся 33 обещания.

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Тэги: зеленский

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