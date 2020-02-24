Зеленский назначил новых глав РГА
Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд распоряжений о назначении председателей РГА.
Об этом говорится на сайте главы государства.
Согласно распоряжению №131/2020-рп назначить «А. Антоненко главой Новгородковской районной государственной администрации Кировоградской области».
Распоряжение №132/2020-рп о назначении «Ю. Загоруйка главой Белогорской районной государственной администрации Хмельницкой области».
Распоряжение №133/2020-рп о назначении «М. Чорнея главой Выжницкой районной государственной администрации Черновицкой области».
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