НБУ остался без базы отдыха в Карпатах
Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе комплекс отдыха НБУ «Прикарпатье» в Яремче за 17,3 млн. грн. (+ НДС).
Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе комплекс отдыха НБУ «Прикарпатье» в Яремче за 17,3 млн. грн. (+ НДС). Об этом сообщили в пресс-службе ФГИУ.
«На аукцион зарегистрировалось 7 компаний, 4 из них подали ценовые предложения. Финальная стоимость объекта составила 17,3 млн. грн.», – сказано в сообщении, передает Liga.
Во ФГИУ напомнили, что строительство комплекса включает в себя две очереди. Первая очередь представлена зданием площадью 2029,75 кв. м на пять двухуровневых номеров и три апартамента. Кроме того, в здании предусмотрены помещения под общепит, тренажерный зал, бильярдную, сауну и бассейн.
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