В Белом доме отрицают российскую помощь Трампу в выборах
Помощник Трампа уверяет, что не видел этому подтверждения.
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О’брайен заявил, что не видел данных разведки, которые бы подтверждали российское вмешательство в выборы в США. Об этом он сообщил в своем интервью американскому телеканалу ABC.
О’брайен отметил, что исполняющий обязанности директора национальной разведки США Джозеф Магуайр «ошибся», когда доложил комитету по вопросам разведки о том, что Россия пытается помочь действующему президенту США Дональду Трампу.
По сообщению ABC, Трамп обозлился на Магуайра и немедленно уволил его. Джозеф Магуайр подал в отставку в пятницу, 21 февраля, после того, как его отстранили с должности директора национальной разведки. Сейчас его заменил лоялист Трампа, бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, который не имеет опыта в разведке.
Советник Трампа Роберт О’брайен отрицал «вендетту» президента и отметил: «Президент не рассердился на Джо Магуайра. Он очень высоко считает адмирала Магуайра и хотел бы, чтобы он остался в правительстве на другой роли».
Президент Трамп пытался дискредитировать доклад собственной администрации, утверждая, что за слухами о вмешательстве России стоят демократы. Вместо этого он заявил, что Россия пытается помочь Берни Сандерсу — его главному конкуренту.
Новости по теме
Ранее он был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования относительно вероятного вмешательства России в выборы в США 2016 года.
Сотрудники службы разведки предупредили конгрессменов Палаты представителей о том, что Россия будет пытаться вмешаться президентскую кампанию 2020 года, чтобы переизбрать действующего главу Белого дома Дональда Трампа.
В безоговорочную победу его оппонента верят всего шесть процентов.