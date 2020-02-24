В Белом доме отрицают российскую помощь Трампу в выборах

Помощник Трампа уверяет, что не видел этому подтверждения.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О’брайен заявил, что не видел данных разведки, которые бы подтверждали российское вмешательство в выборы в США. Об этом он сообщил в своем интервью американскому телеканалу ABC.

О’брайен отметил, что исполняющий обязанности директора национальной разведки США Джозеф Магуайр «ошибся», когда доложил комитету по вопросам разведки о том, что Россия пытается помочь действующему президенту США Дональду Трампу.

По сообщению ABC, Трамп обозлился на Магуайра и немедленно уволил его. Джозеф Магуайр подал в отставку в пятницу, 21 февраля, после того, как его отстранили с должности директора национальной разведки. Сейчас его заменил лоялист Трампа, бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, который не имеет опыта в разведке.

Советник Трампа Роберт О’брайен отрицал «вендетту» президента и отметил: «Президент не рассердился на Джо Магуайра. Он очень высоко считает адмирала Магуайра и хотел бы, чтобы он остался в правительстве на другой роли».

Президент Трамп пытался дискредитировать доклад собственной администрации, утверждая, что за слухами о вмешательстве России стоят демократы. Вместо этого он заявил, что Россия пытается помочь Берни Сандерсу — его главному конкуренту.

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