Насирова восстановили в должности главы Государственной фискальной службы

Шестой апелляционный админсуд Киева признал его увольнение противоправным.

Об этом говорится в постановлении суда:

«Решение Окружного административного суда города Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмены распоряжения Кабинета Министров Украины от 31 января 2018 №35-р Об увольнении Лицо_1 (Насирова Р.М. – ред.) с должности председателя государственной фискальной службы Украины оставить без изменений», – говорится в решении.

Это значит, что суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы правительства, Государственной фискальной службы и нардепа Андрея Журжия.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано непосредственно в Верховном суде.

Напомним, экс-председателя ГФС Романа Насирова задержало НАБУ 2 марта 2017 года в рамках расследования «газового дела» экс-депутата Александра Онищенко. Через две недели его отпустили под залог в размере 100 млн грн.

Насиров обвиняется в злоупотреблении служебным положением и должностном подлоге.

По версии следствия, в период 2015-2016 гг. он позволил компаниям депутата Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова, по данным следствия, нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд гривень.

31 января 2018 года Насиров был освобожден от должности председателя ГФС, однако 11 декабря Окружной админсуд Киева принял решение о восстановлении Насирова на этом посту. Кабмин обжаловал это решение.

Также 4 марта 2019 года Шевченковский райсуд Киева уменьшил Насирову размер залога с 100 млн гривень до 36 миллионов.

Дело Насирова рассматривал Шевченковский райсуд, однако 23 октября оно было передано в ВАСУ.

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