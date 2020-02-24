Рейтинг городов Украины по стоимости коммуналки

Самым дорогим стал город Днепр.

Издание Liga составило рейтинг городов Украины по размеру коммуналки.

Самым дорогим стал город Днепр. С учетом всех платежей, семья из трех человек, проживающих в Днепре без счетчиков, может заплатить за коммуналку 3466 грн.

Второе место - Кропивницкий, где без тарифа на содержание дома и поставку горячей воды, финальный платеж – 3 379,13 грн, далее идут Сумы – 3350 грн.

В топ-10 также входят: Ровно (3335 грн), Луцк (3266 грн), Тернополь (3288 грн), Чернигов (3242 грн), Киев (3 145 грн), Мариуполь (3 040 грн), а также Харьков (3035 грн) и Николаев (3018 грн).

Меньше всего платят в Ужгороде, где без тарифа за отопление и поставку горячей воды, коммуналка – 854,5 грн. Однако, как отмечается, реальные коммунальные платежи в Ужгороде, по заявлением местных жителей, в зимний период составляют 1500-2000 грн. Основной расход идет за газ и электроэнергию, так как горожане активно используют бойлеры и котлы.

Немного больше в Черновцах – 1 840,8 грн (без платежа за содержание дома и поставку горячей воды) и Херсоне – 2331,9 грн (без тарифа на тепло и поставку горячей воды)

Тэги: рейтинг, города, коммуналка, платежки