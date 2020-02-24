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15:31 24 Февраля 2020 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

Коронавирус обнаружили в трех новых странах

Китайский коронавирус продолжает расширять свое географическое положение.

Первые случаи заражения коронавирусом выявили в Афганистане, Бахрейне и Кувейте.

В связи с этим, в афганской провинции Герат, уже объявлено чрезвычайное положение.

Также первый случай заражения зафиксирован в Бахрейне, заболевание выявлено у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Зараженный, а также все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение специализированной бригады врачей.

В то же время, сразу три первых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Кувейте, сообщает агентство KUNA со ссылкой на Минздрав.

Тем временем, число случаев заболевания коронавирусом в Иране достигло 47, зафиксировано 12 летальных исходов.

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Тэги: Афганистан, вирус, география, коронавирус, распространение

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