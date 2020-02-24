Коронавирус обнаружили в трех новых странах

В связи с этим, в афганской провинции Герат, уже объявлено чрезвычайное положение.

Также первый случай заражения зафиксирован в Бахрейне, заболевание выявлено у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Зараженный, а также все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение специализированной бригады врачей.

В то же время, сразу три первых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Кувейте, сообщает агентство KUNA со ссылкой на Минздрав.