Коронавирус обнаружили в трех новых странах
Китайский коронавирус продолжает расширять свое географическое положение.
Первые случаи заражения коронавирусом выявили в Афганистане, Бахрейне и Кувейте.
В связи с этим, в афганской провинции Герат, уже объявлено чрезвычайное положение.
Также первый случай заражения зафиксирован в Бахрейне, заболевание выявлено у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Зараженный, а также все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение специализированной бригады врачей.
В то же время, сразу три первых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Кувейте, сообщает агентство KUNA со ссылкой на Минздрав.
Тем временем, число случаев заболевания коронавирусом в Иране достигло 47, зафиксировано 12 летальных исходов.
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