Выборы в Иране: низкая явка, успех оппозиции

Выборы в Иране проигнорировали больше половины граждан, имеющих право голоса.

Всеобщие выборы состоялись 21 февраля. Консерваторы и сторонники жёсткого курса могут рассчитывать, по разным подсчетам, на 83 — 135 мест в парламенте Ирана. Окончательные результаты ожидаются в понедельник к концу дня.

Эти выборы продемонстрировали наибольшую пассивность избирателей за весь период после Исламской революции 1979 года и провозглашения Исламской республики Иран.

Явка на выборах составила 42,57 процента от общего числа зарегистрированных избирателей, по сведениям министерства внутренних дел Ирана. Это на 20 процентов ниже, чем на предыдущих выборах 2016 года. Иранские власти утверждают, что в этом виновата, по их словам, пропаганда страхов перед коронавирусом.

Низкая активность на выборах наносит серьёзный удар по клерикальной власти в Иране, сообщает Радио Фарда. Особо заметной была пассивность избирателей в крупных городах, включая Тегеран, где на участки для голосования пришло от 20 до 30 процентов граждан с правом голоса.

На парламентских выборах в Иране лидируют консерваторы и сторонники жёсткого курса. По предварительным подсчетам Reuters, представители этих политических направлений получат 83 из 290 мест в парламенте.

Иранское информагентство Fars подсчитало, что консерваторы могут рассчитывать на 135 мест. При этом еще 20 мандатов получат сторонники реформ, которые поддерживают действующего президента Хасана Роухани. Другие 28 мест достанутся независимым кандидатам. Судьба остальных мест пока неизвестна.

Предварительные результаты свидетельствуют также о победе в Иране противников Роухани в столице Тегеране, где на 30 наиболее политически значимых мест претендовали более 1300 кандидатов.

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