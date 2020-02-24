НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
13:34 24 Февраля 2020 Просмотров 141   КомментариевКомментарии

Во Львове во время драки пострадали двое правоохранителей

Во Львове двое патрульных получили травмы во время массовой драки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное производство.

«Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Лица, причастные к совершению правонарушения, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет», — говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Источник:
Тэги: драка

Новости по теме

В Ингушетии турнир по самбо завершился массовой дракой

Потасовка началась во время схватки между соперниками из Ингушетии и Чечни. О причинах конфликта не сообщается.

В России матч завершился дракой футболистов с фанатами

Фанаты воронежского «Факела» выбежали на поле и устроили драку с футболистами после поражения команды.

Ляшко вызвали в прокуратуру из-за драки с Герусом

Экс-нардепа Олега Ляшко вызвали на допрос в Бориспольскую прокуратуру на 18 ноября из-за драки с депутатом Андреем Герусом в аэропорту «Борисполь».

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы