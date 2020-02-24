Во Львове во время драки пострадали двое правоохранителей

Во Львове двое патрульных получили травмы во время массовой драки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное производство.

«Во время прекращения правонарушения двое патрульных полицейских получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью. Лица, причастные к совершению правонарушения, установлены. Ими оказались жители Львова в возрасте 24 и 38 лет», — говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

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