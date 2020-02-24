Трамп хочет, чтобы Украина и РФ пришли к согласию
Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях Украины и России он хотел бы примирения.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях Украины и России он хотел бы примирения.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пул журналистов Белого дома.
Когда Трампа спросили об отношениях Киева и Москвы, он ответил: «Я бы хотел, чтобы они поладили. Если бы они были вместе в том смысле, что пришли к согласию, это было бы очень хорошо для всего мира».
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Помощник Трампа уверяет, что не видел этому подтверждения.
Ранее он был признан виновным в даче ложных показаний Конгрессу в рамках расследования относительно вероятного вмешательства России в выборы в США 2016 года.
Сотрудники службы разведки предупредили конгрессменов Палаты представителей о том, что Россия будет пытаться вмешаться президентскую кампанию 2020 года, чтобы переизбрать действующего главу Белого дома Дональда Трампа.