Трамп хочет, чтобы Украина и РФ пришли к согласию

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях Украины и России он хотел бы примирения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отношениях Украины и России он хотел бы примирения.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пул журналистов Белого дома.

Когда Трампа спросили об отношениях Киева и Москвы, он ответил: «Я бы хотел, чтобы они поладили. Если бы они были вместе в том смысле, что пришли к согласию, это было бы очень хорошо для всего мира».

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