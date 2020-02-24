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14:51 24 Февраля 2020 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В Харькове мужчине сломали лицо за просьбу сделать музыку тише

«Весело» отпраздновали Новый год в одной из высоток в спальном районе Харькова.

К двум годам тюрьмы приговорен харьковчанин, который избил соседа снизу за то, что тот попросил отмечать праздник тише. Потерпевший позвонил в соседскую дверь в половине пятого утра, пытаясь объяснить, что он хочет спать, а дикие танцы в квартире соседа не благоприятно сказываются на этом стремлении.

Вместо того, чтобы прислушаться к просьбе, мужчина набросился на соседа, и жестоко избил. В результате нанесенных ударов медики диагностировали у потерпевшего переломы носа, челюсти и костей лица. Теперь они скреплены специальными пластинами.

Помимо отбытия двухлетнего тюремного срока, суд обязал осужденного выплатить потерпевшему в общей сложности 45 тысяч гривен в виде морального и материального ущерба.

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Тэги: избиение, суд, Харьков, травмы, соседи

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