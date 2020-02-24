Завтра в Украине вводят в обращение обновленную банкноту 200 гривен
25 февраля в Украине вводится в оборот обновленная банкнота номиналом 200 гривен.
«Банкнота напечатана на специальной тонированной бумаге со светло-розовым оттенком, который соответствует преобладающему цвету изображений, имеющихся на банкноте», – говорится в сообщении.
Дизайн новой банкноты 200 гривен подражает дизайн банкнот нового поколения номиналом 20, 100, 500 и 1000 грн.
Среди элементов защиты новой банкноты: усовершенствованная ультрафиолетовая и инфракрасная защита; многоцветный водяной знак – портретное изображение Леси Украинки, защитные ленты; рельефные элементы и элементы для людей с ослабленным зрением.
Кроме элементов защиты для визуального определения банкнота имеет элементы защиты, которые определяются в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах и имеют магнитные свойства.
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