Завтра в Украине вводят в обращение обновленную банкноту 200 гривен

25 февраля в Украине вводится в оборот обновленная банкнота номиналом 200 гривен.

«Банкнота напечатана на специальной тонированной бумаге со светло-розовым оттенком, который соответствует преобладающему цвету изображений, имеющихся на банкноте», – говорится в сообщении.

Дизайн новой банкноты 200 гривен подражает дизайн банкнот нового поколения номиналом 20, 100, 500 и 1000 грн.

Среди элементов защиты новой банкноты: усовершенствованная ультрафиолетовая и инфракрасная защита; многоцветный водяной знак – портретное изображение Леси Украинки, защитные ленты; рельефные элементы и элементы для людей с ослабленным зрением.

Кроме элементов защиты для визуального определения банкнота имеет элементы защиты, которые определяются в ультрафиолетовых, инфракрасных лучах и имеют магнитные свойства.

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