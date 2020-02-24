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Главная » Мир » Общество
18:02 24 Февраля 2020 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

В Венеции из коронавируса отменили карнавал

Уже трое граждан Италии пожилого возраста умерли от коронавируса. Премьер-министр страны Джузеппе Конте объявил о чрезвычайны мерах.

В Венеции власти решили отменить два последних дня карнавала – 24-25 февраля, сообщает BBC.

По словам губернатора региона Венето Лука Зая, власти должны принять кардинальные меры для недопущения распространения коронавируса в регионе, после вспышки на севере Италии.

«Мы должны принять кардинальные меры. К этим мерам относится отмена карнавала и даже больше», – заявил он.

Отмечается, что по состоянию на 23 февраля в Венеции зафиксированы два случая заражения коронавирусом. Количество заболевших коронавирусом в северо-восточном регионе Венето составляет 19 человек.

На Миланской неделе моды показ коллекции Джорджио Армани прошел в пустом зале, поскольку приглашенных просили не приходить. Модели в нарядах прошли по подиуму, а видео можно увидеть онлайн на сайте Armani, в Facebook и Instagram.

В десяти небольших городах в северных регионах страны – Ломбардии и Венето – ввели карантин. Людей просят оставаться дома.

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Тэги: карнавал, Венеция, коронавирус

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