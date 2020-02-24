В Госдуме предлагают запретить татуировки как проявление язычества

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что татуировки в России следует запретить.

Бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что тату следует рассматривать как «крайнюю степень язычества».

Татуировки также опасны для здоровья и могут привести к возникновению смертельно опасных заболеваний.

«Любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи, является потенциальной опасностью. Любое инородное тело, оно может спровоцировать все, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом», – уточнил Онищенко .

А еще они, по словам Онищенко, свидетельствуют о «духовном интеллектуальном кризисе» и избытке половых гормонов у человека.

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