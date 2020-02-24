В Госдуме предлагают запретить татуировки как проявление язычества
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что татуировки в России следует запретить.
Бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что тату следует рассматривать как «крайнюю степень язычества».
Татуировки также опасны для здоровья и могут привести к возникновению смертельно опасных заболеваний.
«Любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи, является потенциальной опасностью. Любое инородное тело, оно может спровоцировать все, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом», – уточнил Онищенко .
А еще они, по словам Онищенко, свидетельствуют о «духовном интеллектуальном кризисе» и избытке половых гормонов у человека.
Новости по теме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил об этом на встрече руководства обеих палат парламента с президентом России Владимиром Путиным.
Такие слова председатель Госдумы сказал из-за срыва украинской делегацией выступления «представителя крымских татар» Руслана Бальбека на форуме ООН.
Инга Юмашева прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс». Российское посольство уже направило ноту протеста в Госдепартамент.