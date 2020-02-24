Секреты виноделия – как добиться успеха?

Многие украинцы разочарованы качеством отечественного вина и тем, что можно найти на полках магазинов в импортной таре. Как правило, в основе современного вина лежат материалы и различные, в том числе и химические, добавки. Так может пора заняться виноделием?

Виноград – вину голова

Прежде всего, каждый доморощенный производитель вина должен понимать, что ничего хорошего из плохого винограды не получится. Так что придется запастись терпением, высаживая саженцы элитных столовых сортов винограда. Как показывает практика, лучше всего саженцы винограда приобретать у сертифицированных производителей – например, в интернет-магазине «Дом и сад».

Сок и сахар

Залог хорошего вина – это настоящий виноградный сок и сахар, который дарит после процесса брожения градус вину и сладость. Чтобы вино не было слишком насыщенным, иногда производители вина добавляют воду, тем самым делая вино менее крепким и ароматным.

Чистота – залог застолья

Некоторые виноделы-любители в силу различных причин не уделяют достаточного внимания чистоте емкостей, а затем с ужасом вынуждены констатировать напрасность всех попыток приготовить чудесный напиток.

Дело в том, что микроорганизмы, находящиеся в емкостях, способны запросто уничтожить вино, превратив его в уксус. Вот почему всю тару, служащую для производства и хранения вина, будет нелишним не только помыть, но и стерилизовать.

Сухо и комфортно

Такой должна быть погода перед сбором сырья для будущего вина. Важно, чтобы ягоды были сухими, и не содержали на себе влаги в виде капель дождя или тумана. Выбирайте ягоды тщательно – ни гнилых, ни заболевших виноградин в общем чане быть не должно.

Никакого металла!

Кроме нержавейки. Не зря большинство виноделов используют для производства деревянную утварь и механизмы, включая пресс. Контакт виноградного сока с металлом провоцирует реакцию окисления, что неизбежно скажется на качестве будущего вина и его вкусовых характеристиках.

Сладость – не только радость?

Как мы уже говорили, крепость вина равна количеству привнесенного количества сахара в сусло вина. Рассчитать норму сахара для того или иного напитка можно следующим образом, прикидывая по формуле, гласящей, что два процента сахара от общего количества заготовки равняется одному проценту спирта в готовом вине. То есть, одна десятая часть винного материала в виде сахара подарит на выходе 10 градусов спирта.

Вот, пожалуй, и все небольшие хитрости виноделов, кроме механизма самого приготовления древнего и мудрого напитка!

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