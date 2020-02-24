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Главная » Мир » Общество
22:17 24 Февраля 2020 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

67-летнего продюсера присяжные суда Нью-Йорка признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения – изнасиловании третьей степени и сексуальном насилии первой степени.

Вайнштейна признали виновным в изнасиловании в отеле в 2013 году стилистки Джессики Манн, сообщает BBC. За это ему грозит до четырех лет заключения.

Кроме того продюсера признали виновным в «криминальном сексуальном акте» первой степени – принуждении к оральному сексу в 2006 году в его квартире ассистентки Мириам (Мими) Хэйли, работавшей в команде реалити-шоу «Проект Подиум». За это преступление Вайнштейн может получить до 25 лет тюрьмы.

Однако продюсер был оправдан по самым серьезным обвинениям – в изнасиловании первой степени и сексуальном насилии. По ним Вайнштейну грозило бы тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Во время этого судебного процесса, который начался 7 января 2020 года, Вайнштейн не признавал себя виновным в домогательствах к Хэйли и изнасиловании Манн, которая тогда надеялась сделать карьеру актрисы.

Теперь Вайнштейну еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в 2013 году.

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Тэги: изнасилование, Харви Вайнштейн

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