Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
67-летнего продюсера присяжные суда Нью-Йорка признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения – изнасиловании третьей степени и сексуальном насилии первой степени.
Вайнштейна признали виновным в изнасиловании в отеле в 2013 году стилистки Джессики Манн, сообщает BBC. За это ему грозит до четырех лет заключения.
Кроме того продюсера признали виновным в «криминальном сексуальном акте» первой степени – принуждении к оральному сексу в 2006 году в его квартире ассистентки Мириам (Мими) Хэйли, работавшей в команде реалити-шоу «Проект Подиум». За это преступление Вайнштейн может получить до 25 лет тюрьмы.
Однако продюсер был оправдан по самым серьезным обвинениям – в изнасиловании первой степени и сексуальном насилии. По ним Вайнштейну грозило бы тюремное заключение вплоть до пожизненного.
Во время этого судебного процесса, который начался 7 января 2020 года, Вайнштейн не признавал себя виновным в домогательствах к Хэйли и изнасиловании Манн, которая тогда надеялась сделать карьеру актрисы.
Теперь Вайнштейну еще предстоит суд в Лос-Анджелесе, где ему предъявлены обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии по отношении к двум женщинам в 2013 году.
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