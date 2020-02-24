В Днепре члена преступной группы, торгующего «закладками» с наркотиком, отпустили на свободу

Несмотря на то, что ему грозило до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.

Удивительную сделку со следствием на днях утвердила коллегия Кировского районного суда Днепра, которая приговорила к пятилетнему условному с трехлетней отсрочкой сбытчика наркотиков и психотропных веществ, который действовал в составе организованной преступной группы.

Следствие доказало, что наркоторговец промышлял в соцсетях, предлагая молодежи зелье. После того, как с ним расплачивались посредством переводов средств на карту банка, злоумышленники закладывали наркотики в разных местах. Таким бесконтактным способом продавались крупные партии отравы.

Но, судя по всему, задержанному хватило добросовестного сотрудничество с органами, чтобы избежать длительного тюремного срока. Вот только вопрос – безвозмездно ли отпускали правоохранители и суд преступника?

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