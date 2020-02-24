Кто убил медийщика в доме экс-главы МИД?

Украинское журналистское сообщество провело расследование.

Вечером 22 февраля в доме бывшего министра иностранных дел в правительстве Николая Азарова Леонида Кожары был застрелен бывший глава правления телеканала Интер Сергей Старицкий.

Первоначально полиция квалифицировала его смерть как самоубийство, однако уже вечером 22 февраля дело переквалифицировали как убийство.

НВ рассказывает все, что известно о резонансном преступлении.

Что произошло

Поздно вечером 21 февраля СМИ сообщили, что в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары застрелился человек. Zn.ua со ссылкой на источники в полиции сообщило, что погибший — предприниматель Сергей Старицкий. Смертельный выстрел был сделан из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на Кожару. Это произошло в 21:50 в доме Кожары в селе Чайки в Киево-Святошинском районе Киевской области.

Автомобиль полиции у дома Леонида Кожары в селе Чайки / Фото: kiev.informator.ua

Информатор сообщил, что возле дома Леонида Кожары после инцидента собралось несколько человек в костюмах, которые заявили, что снимать их запрещено.

«Стоит отметить, что Кожары среди этих мужчин не было, а по дому напугано бегала женщина, которая, увидев съемочную группу Информатора, стала бегать по комнатам дома с панорамными окнами и выключать свет», — говорится в публикации издания.

Фото: kiev.informator.ua

22 февраля полиция сообщила, что расследует самоубийство 56-летнего мужчины в селе Чайки, который приехал туда из Киева в гости. Согласно сообщению, о самоубийстве заявила «жительница села Чайки».

Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила тело мужчины с огнестрельной раной головы, пистолет Jericho 941 PSL, патроны и гильзы, которые были изъяты как вещественные доказательства.

«По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж с женой, были в других комнатах по своим делам», — говорится в сообщении полиции.

В этот же день рекламный холдинг Atlantic Group сообщил о гибели своего гендиректора Сергея Старицкого, подтвердив таким образом ранее обнародованную СМИ информацию о личности погибшего.

Что известно о Сергее Старицком

На сайте Atlantic Group указано, что Сергей Старицкий — выпускник факультета филологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, где он получил специальность «иностранные языки и литература».

В 1992 году Старицкий стал сооснователем рекламного холдинга Atlantic Group.

Также указывается, что он работал в государственной телерадиокомпании Украины руководителем международных и коммерческих отношений.

В 2005—2007 годах Старицкий возглавлял правление телеканала Интер

Сергей Старицкий в 2013 году / Фото: Sergei Staritsky via Facebook

В 2005 году издание Детектор медиа писало, что он также возглавлял телеканал Тонис и рекламное агентство Перехід-Медіа, а еще был президентом хоккейного клуба Сокол.

Кроме того, как сообщил 24 канал, он был основателем и директором компании Спорт Медиа Проект и компании C.I.U., обе они уже прекратили свою деятельность. На сайте YouControl указывается, что Спорт Медиа Проект занималась выпуском журналов и газет, но прекратила деятельность в 2008 году.

Детектор Медиа писало, что, по неофициальным данным, во время выборов 2004 года вся внешняя реклама на тот момент кандидата в президенты Виктора Януковича проходила именно через пиар-структуры Старицкого. Источники издания сообщали, что Старицкий и олигарх Валерий Хорошковский, который был владельцем акций Inter Media Group, — «давние хорошие друзья».

С 2007 года и до конца жизни Старицкий был генеральным директором Atlantic Group.

Дочь Сергея Старицкого Екатерина Старицкая сообщила на своей странице в Facebook, что прощание с ним состоится 25 февраля в 11:00 — 12:00 на НСК Олимпийский (Олимпийский дворик). В тот же день его похоронят на Берковецком кладбище.

Почему гибель Старицкого расследуют как убийство

Утром 22 февраля о том, что смерть Старицкого не была самоубийством, сообщили два человека.

Двоюродный брат Старицкого Юрий Воловик призвал на своей странице в Facebook не верить в версию о самоубийстве Старицкого и не распространять ее.

«Я знаю своего брата всю жизнь, завтра мы собирались как офицеры запаса, выпить по сто грамм, вспоминать присягу и подвиг наших дедов», — заявил он.

В комментариях Воловик добавил, что, по результатам экспертизы паталогоанатома, «Сергей был застрелен в голову с расстояния не менее трех метров».

На публикацию на странице в Facebook Воловика обратил внимание журналист Денис Казанский.

ТСН также сообщила о публикации в Facebook Владимира Костерина, которого называет другом погибшего.

«Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация, поступающая от экспертов, другого рода, стреляли с 3−5 метров», — заявил Костерин.

Вечером 22 февраля стало известно, что полиция переквалифицировала дело о гибели Старицкого и теперь расследует его как убийство.

Сообщается, что правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с собой. Что это за данные, в полиции не уточнили.

«Предварительно установлено, что в доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она была в другой комнате, когда гость якобы выстрелил себе в голову из пистолета хозяина», — говорится также в сообщении полиции.

По состоянию на вечер 24 февраля не сообщалось, чтобы в рамках расследования дела об убийстве Старицкого кого-либо задержали.

Тэги: убийство, сергей старицкий, леонид кажара