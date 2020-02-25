В Украине подорожает продукт, необходимый на каждой кухне

Белая смерть по цене золота – в Украине подорожает сахар.

В Украине значительно подорожает сахар. Рост цены ожидается в размере до 10 процентов.

К такому выводу пришли рыночные эксперты.

Среди причин подорожания сахара называется малый урожай сахарной свеклы, который совпал со снижением посевных площадей этой культуры на 30 процентов.

Также на рост цены повлияет и сезонный спрос, который растет в теплое время года.

При этом отмечается, что на рынке не замечен дефицит сахара, что можно отследить по показателям потребительских цен по 2019 год.

При этом цена на сахар уже начала расти в 2020 году, но в составе потребительской корзине это явление еще остается незаметным, так как сахар составляет незначительную долю расходов домохозяйств.

Также стоит отметить, что с диетической точки зрения сахар является однозначно вредным продуктом. Эта субстанция ассоциируется с ожирением, нарушением метаболизма и риском развития диабета второго типа.

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