Партия Вакарчука не попадает в парламент, – рейтинг Центра Разумкова

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведененного с 13 по 17 февраля 2020 года.

Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова (Центр Разумкова) сообщил, что по результатам социологического опроса набравшая на прошлых парламентских выборах 5,8% политическая партия «Голос», возглавляемая народным депутатом Вячеславом Вакарчуком, не в состоянии преодолеть 5-процентный избирательный барьер и не попадает в Верховную Раду Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведененного с 13 по 17 февраля 2020 года.

Рейтинг популярности партии «Голос» в феврале 2020 года составляет 3,2%, что даже лучше, чем в январе текущего года (2,5%).

В то же время граждане Украины определились с отношением к партии «Голос» и в большинстве выразили ей недоверие. Если в сентябре 2019 года 27,8% респондентов считали, что работу партии еще «рано оценивать», то сейчас таких лишь 8,1%.

В целом негативно и скорее негативно в феврале 2020 года оценивают 55,9% (31,5% + 24,4%) против 34,7% в сентябре 2019 года, а позитивно – 19,3% (17,9% + 1,4%) против 23,1% в сентябре.

Самому Вакарчуку, согласно результатам опроса Центра Разумкова, не доверяют 61,8% опрошенных (33% «совсем не доверяют» + 28,8% «скорее не доверяют»), доверяют – 28,3% (3,9% «полностью доверяют» + 24,4% «скорее доверяют»). А баланс доверия/недоверия составляет – 33,5%.

Вместе с тем, вырос уровень негативизма и в оценке деятельности других депутатских фракций и групп. Так, доля тех, кто негативно оценивает деятельность фракции «Европейская солидарность», по сравнению с сентябрем 2019 года выросла с 58,5% до 70%, фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» – с 54% до 65%, фракции «Всеукраинское объединение «Батьківщина» – с 44% до 62%, фракции «Голос» – с 35% до 56%, депутатской группы «За будущее» – с 28% до 41,5%.

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