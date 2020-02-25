Фигурант дела о сепаратизме претендует на пост судьи КСУ

Бывший мэр Дружковки Валерий Гнатенко руководил ей во время оккупации и после освобождения города украинской армией.

Член парламентской фракции пророссийской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Валерий Гнатенко претендует на пост судьи Конституционного суда Украины. Бывший мэр Дружковки Донецкой области и фигурант уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность Украины подал электронную декларацию, в которой указал желаемое место работы, сообщает Lb.ua.

На сегодняшний день в КСУ вакантны три из 18 мест. Двое судей должны быть назначены по квоте Верховной Рады, один – по квоте Съезда судей Украины.

Гнатенко задекларировал жилой дом площадью 438,9 квадратных метров, земельный участок площадью 3160 квадратных метров в Дружковке, а также земельный участок в Лимане площадью 400 квадратных метров.

В 2019 году он получил 411 тысяч гривень зарплаты как мэр Дружковки и 167 тысяч как народный депутат. Кроме того, Гнатенко задекларировал 107 тысяч гривень пенсии и 46 тысяч гривень процентов по банковским вкладам. Еще 157 тысяч ему выплатили возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью.

Жена Гнатенко официально получила 100 тысяч гривень за год, на банковских счетах супругов лежит 470 тысяч гривень.

В 2019 году Валерий Гнатенко стал народным депутатом от ОПЗЖ, обойдя на 49-м мажоритарном округе в Дружковке экс-»регионала» Бориса Колесникова.

Гнатенко является фигурантом уголовного производства по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса, которое расследует СБУ.

Когда в мае 2014 года Дружковку захватили российские боевики, он не стал возражать против установления флага «ДНР». Во время оккупации Гнатенко оставался в должности, руководил городом и поддержал проведение «референдума», рассказывая также, что «предприятия Дружковки ориентированы на Россию».

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